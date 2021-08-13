ظاهرة محيرة لعلماء النفس.. لماذا لا نستطيع استرجاع ذكريات طفولتنا المبكرة؟

2021/08/13 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يستطيع الكثير منا تذكر فترة الطفولة قبل سن السابعة ، وهو ما يُعرف باسم "فقدان ذاكرة الطفولة"..ما السبب من وراء ذلك؟

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