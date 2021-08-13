2021/08/13 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطبة هي الأولى للرفاعي في مناطق الشمال السوري، وتركز حديثه فيها على النساء العاملات في المنظمات التي تدعمها جهات غربية، سواء الإنسانية أم تلك المختصة بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء.

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