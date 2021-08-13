البنتاغون: كابول لا تواجه تهديدًا وشيكًا.. ومصدر دبلوماسي لـCNN: ستصبح معزولة في غضون 72 ساعة

2021/08/13 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الوزارة لا تعتقد أن كابول "في بيئة تهديد وشيك" في الوقت الحالي، لكن كيربي أقر بأن طالبان تحاول على ما يبدو عزل كابول.

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