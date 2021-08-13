داعش يخلي سبيل مختطفين اثنين ويبقي على اربعة اخرين قام بخطفهم على طريق مخمور الرابط بين كركوك والموصل

2021/08/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش باخلاء سبيل مختطفين اثنين مقابل مبلغ مالي فيما لا زال يحتجز اربعة اخرين قام بخطفهم على طريق مخمور الرابط بين كركوك والموصل ونقلهم الى جبال قره جوخ التي تعد احدى معاقله ./انتهى

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