كهرباء كركوك تطالب بحماية الابراج لضمان تامين التجهيز وتشغيل مشاريع الماء والارواء

2021/08/13 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالبت مديرية توزيع كهرباء كركوك بحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية ،لتامين تجهيز الكهرباء وتشغيل مشاريع الماء والارواء وتوفير الكهرباء لمراكز علاج المصابين بكورونا .وقال المصدر ان ان إحصائية قامت بها المديرية هو تعرض 177 برجاً لتدمير وتخريب واستهداف واضرار خلال ثلاثة اشهر ،وتمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوات ناسفة مزروعة تحت 50 برجاً آخر لنقل الطاقة.وقال محمد أحمد، مدير ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة، والتي شهدت استهداف سبعة أبراج كهرباء مطلع هذا الأسبوع، ان هذه الأبراج السبعة كانت تنقل الطاقة الكهربائية الى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.وطالب القوات الأمنية بوضع نقاط مرابطة أمنية عند جميع الأبراج، وإلا فإن تلك الهجمات ستتواصل وسيكون المتضرر الأول منها المواطنون./انتهى

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