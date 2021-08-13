العكيلي: هناك ضرورة ملحة لايقاف بعض القنوات ومواقع التواصل التي تستهدف التسقيط

2021/08/13 | 22:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير القانوني، محسن العكيلي، اليوم الجمعة، ان هناك شخصيات تستهدف السياسيين بصراحة ومع ذلك مسكوت عنهم من قبل الدولة، مبينا هناك ضرورة ملحة لايقاف بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل التي تستخدم اسلوب التسقيط.وقال العكيلي في برنامج حصاد الايام، انه “اتفق مع تشكيل مثل هذه اللجان (لجنة قضائية عليا لرصد الفسق والفجور)، موضحا […]

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