2021/08/13 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة، توقيف 3 حالات ابتزاز الكتروني في كربلاء.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية (3) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني في كربلاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).