خطوة فريدة.. محافظة عراقية تقدم هدايا قيمة للمواطن الذي يجمع قنينتين من 'الماء و المشروبات'

2021/08/13 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، الجمعة، اطلاق مسابقة "المواطن المثالي"، وتقديم عشرة جوائز عينية ونقدية لعشرة فائزين بقرعة المواطن المثالي.

وقال الحبو في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (13 اب 2021)، ان "قيمة الجائزة الأولى؛ موبايل اي فون 12 برو ماكس، اما التسعة المتبقية فيمنح فيها الفائز مكافأة مالية قيمتها؛ 500 الف دينار، وذلك وفق شروط حددها بالاتي:

1- ان يجمع الفائز قنينتي ماء وعبوتين من المشروبات الغازية كل يوم، اي مجموع 60 عبوة ماء بلاستيكية او زجاجية، وكذلك 60 عبوة مشروبات غازية.

2- على المشترك في المسابقة توثيق المسابقة فيديويا من خلال تصوير حالة رفع القناني والعبوات ووضعها في المكان المناسب مع ذكر التاريخ في الفيديو، ويمكن ان يكون هناك شخص مساعد يقوم بعملية التصوير.

3- تجمع وتسجل هذه النشاطات يوميا في القطاع المعني ويسلم الفيديو ويسجل اسم المتسابق ومن معه في الساعة السادسة مساءا من كل يوم.

4- تجري القرعة بعد 40 يوما من بدء المسابقة في مقر البلدية".

واضاف مدير بلدية الوصل، ان "المسابقة ستنطلق يوم (20 اب 2021) و لغاية (21 ايلول 2021)".

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