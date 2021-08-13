انتهاء وقفة الأنبار.. القوات الأمنية تمنع الدخول وتهديد بـ

2021/08/13 | 22:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

رفع العشرات من المتظاهرين، مطالبهم في مدخل محافظة الأنبار بعد أن منعتهم قوات الجيش من الدخول، فيما هدّد أحد منظمي الوقفة بـ"التصعيد" إذا لم تتحقق المطالب.

من جانبه، عدّ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ذهاب بعض المتظاهرين للأنبار محاولة لإثارة "الفتنة الطائفية".

وأكد الصدر في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أنه "ومن هنا ينبغي أن تاخذ الحكومة بزمام الأمور، وتنهي الاستهتار الطفولي من بعض أتباع الأحزاب الذين يدعون التظاهر تحت مسمى تشرين وهو منهم براء..



بل والكل منهم براء إلا بعض الفاسدين الذين يتغذون على أذى الشعب والتبعية للخارج من هنا وهناك".

لكن قائد عمليات الأنبار، ناصر الغنام، أكد عودة جميع المتظاهرين الذين قدموا من محافظات مختلفة، حاملين معهم عدة مطالب للجهات الحكومية المعنية.

وقال الغنام في توضيح تابعه "ألترا عراق"، إن "انسحاب المتظاهرين السلميين من سيطرة الصقور وعودة حركة السير إلى طبيعتها بسيطرة الصقور".

وأضاف الغنام، "شكرًا لتضافر الجهود شكرَا لمهنية قواتنا الأمنية الجيش وسوات والشرطة، شكرًا لوعي الأخوة المتظاهرين واحترامهم لقواتهم الأمنية، شكرًا لشيوخ المحافظة وأبناءها المحبين لجيشهم البطل".

وتجمع متظاهرون في نقطة تفتيش "الصقور"، وفق منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تابعها "ألترا عراق"، فيما أعلنوا مطالبهم في 8 نقاط، بعد أن منعتهم القوات الأمنية من الدخول.

وتلقى المتظاهرون تعهدات من قائد عمليات الأنبار بنقل مطالبهم إلى المسؤولين، وقال أحد المتظاهرين في حوار مع قائد العمليات، وقال أحد منظمي الوقفة إننا "قدمنا المطالب إلى قائد عمليات الأنبار لتصل إلى مجلس الوزراء، وننتظر تحقيقها، وإلا سنلجأ إلى التصعيد".

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