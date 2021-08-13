الحكومة الأفغانية تشكل لجاناً شعبية لمواجهة زحف طالبان المتواصل

2021/08/13 | 22:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن عطو نور الحاكم السابق لمقاطعة بلخ الأفغانية زعيم الجمعية الإسلامية، الجمعة، تشكيل لجان شعبية لمقاومة حركة طالبان في شمال أفغانستان.وأشار مصدر مقرب من حزب “الحركة الإسلامية الوطنية” إلى أنه “عقد بعد ظهر يوم الجمعة في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ شمال غرب البلاد، اجتماع استثنائي حول القضايا الأمنية، بمشاركة القيادي …

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