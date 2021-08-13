الصراعات الدولية من منظور عولمة المواد الخام والعناصر النادرة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/08/13 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد حين تتدخل فرنسا فى الأمور الداخلية لبلد مثل كوت دي فوار (ساحل العاج) فلا بد أن نضع فى الاعتبار أن المصدر الأول للكاكاو هو ذلك البلد الأفريقى الصغير وبنفس المنظور يمكن النظر كذلك لصراع البن فى اليمن وصراعات المخدرات فى أفغانستان وصراعات البترول الشديدة فى نيجيريا وليبيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق وكلها صراعات معروفة للعالم تشارك فيها الشركات العالمية وليست الدول الكبرى فقط وينتهى بعضها بسقوك حكوم ......





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