في الذكرى السابعة للشهيد مزياني: تانديت غاضبة.. - حسن أحراث

2021/08/13 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث تانديت مسقط رأس الشهيد مصطفى مزياني، صارت منذ 13 غشت 2014 قبلة العديد من المناضلين، تخليدا لذكرى الاستشهاد وتواصلا مع عائلة الشهيد..تانديت السخية قدمت أجمل شبابها من أجل الشموخ ومعانقة المستقبل..تانديت اليوم غاضبة بسبب الغياب القسري للعديد من رفاق الشهيد..



تانديت العاشقة للحرية والكرامة غاضبة اليوم، وذلك ما يريده النظام..



إنها "الطوارئ"، إنها القيود، إنها الحرب على قلع النضال...

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