الشرطة المجتمعية تعلن ايقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني بحق فتيات في كربلاء

2021/08/13 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية اعلام وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ايقافها ٣ حالات ابتزاز الكتروني في محافظة كربلاء.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية اوقفت (٣) حالات ابتزاز الكتروني بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة، وقد اتخذت بحق …

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