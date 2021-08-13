رسالة خطية من بايدن إلى الرئيس التونسي

2021/08/13 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، رسالة خطية من نظيره الأميركي جو بايدن حملها وفد رسمي أميركي برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر.

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