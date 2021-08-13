الشرطة المجتمعية توقف ٣ حالات ابتزاز الكتروني في كربلاء

2021/08/13 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ايقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها أوقفت ٣ حالات ابتزاز الكتروني بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة، وقد اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات الثلاث".

واضافت ان "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات استغاثة منفصلة من قبل الفتيات بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني ٤٩٧ ، مطالبة بالتدخل لانقاذهن من الابتزاز الذي يتعرضن له من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة".

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