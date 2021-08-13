مرور كركوك : 14مدنيا سقطوا بحوادث سير خلال اسبوعين

2021/08/13 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر في مرور كركوك عن سقوط 14قتيلا واصابة 12اخرين بحوادث مرورية بطريق كركوك بغداد وكركوك السليمانية وكركوك اربيل خلال اسبوعين .وقال المقدم عامر نريمان من مرور كركوك ان عدد الضحايا "مخيف" وخصوصا انها وقعت خلال مده زمنية قليلة و ان سبب اغلب الحوادث كانت نتيجة "السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالأرشادات المرورية./انتهى

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