مفتى مصر يكشف عن مظهر اخر من التطرف

2021/08/13 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مفتي مصر، شوقي إبراهيم علام، ان الجمود في النصوص الفقهية التراثية، والالتزام بها التزاما حرفيا من دون مراعاة ما يتغير بتغير الواقع والأعراف، مظهر من مظاهر التطرف والخروج عن مقاصد الشرع الشريف الذي انتهجته "الجماعات الإرهابية".

وقال المفتي، في تصريحات صحفية،إن "التكييف الفقهي عملية يقصد بها إلحاق الواقعة المستجدة - بعد حسن تصورها وإدراك واقعها وأبعادها - بأصل فقهي له أوصافه وأحكامه".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد اطلقت أول برنامج لتأهيل أئمة المساجد في مصر و لإعداد "قادة الرأي الديني" بعنوان "الإمام المفكر".

وذكرت الأوقاف، أن "البرنامج يسعى لتكوين جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط في علوم الدين وإنما في العلوم العصرية كافة".

واوضحت، إنه :سيتم عقد مقابلات واختبارات للمرشحين لبرنامج "الإمام المفكر"، ما يسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وفهم الدين فهما صحيحا بما يجعل منه عاملا مهما يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون.

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