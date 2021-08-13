2021/08/13 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضية الإرتقاء والبناء والبقاء – حسين الذكر في المفهوم النظري يجب ان ينطق العقل من خلال الحواس المنطوقة او المكتوبة لبلوغ مرحلة الابلاغ التي لا تكتمل ولا تكتسب قيمة ما ، دون ان تترجم على ارض الواقع ..فالافكار الواقعية هي التي تمس شغاف الانسان وتعبر عن حاجاته سيما الاساسية منها وتمثل كم مصالحه الخاصة والعامة […]

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