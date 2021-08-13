2021/08/13 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرضية الإرتقاء والبناء والبقاء – حسين الذكر في المفهوم النظري يجب ان ينطق العقل من خلال الحواس المنطوقة او المكتوبة لبلوغ مرحلة الابلاغ التي لا تكتمل ولا تكتسب قيمة ما ، دون ان تترجم على ارض الواقع ..
فالافكار الواقعية هي التي تمس شغاف الانسان وتعبر عن حاجاته سيما الاساسية منها وتمثل كم مصالحه الخاصة والعامة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرضية الإرتقاء والبناء والبقاء – حسين الذكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فالافكار الواقعية هي التي تمس شغاف الانسان وتعبر عن حاجاته سيما الاساسية منها وتمثل كم مصالحه الخاصة والعامة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرضية الإرتقاء والبناء والبقاء – حسين الذكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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