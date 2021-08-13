2021/08/13 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهب المسيحي أنموذج للإنسانية – جبار فريح شريدة وممن يفخر بهم ملف الصادقين هو الشاب الذكي الشهيد وهب ابن حباب الكلبي(ع)، هو من نصارى الكوفة في منطقة القادسية من ضواحي الكوفة وهو من شهداء كربلاء ومن الشخصيات التي يحتذى بها، كان لقاءه بالحسين(ع) صدفة لا غير ولكن رب صدفة خير من الف ميعاد، في الطريق صوب الكوفة تصادف ركب الحسين ونزوله […]

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