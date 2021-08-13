2021/08/13 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنسحاب ليس مفاجئاً – يونس حمد بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في واشنطن العاصمة السياسية ونيويورك العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية ، ثم ضراوة الحرب في أفغانستان ، تمكنت القوات الأمريكية على رأس قوة تابعة للحلف الأطلسي ، بمساعدة بعض االفصائل الأفغانية ، من دخول اراضي أفغانستان وطرد حكومة طالبان إسلامية بحتة في طبيعتها.بعد […]

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