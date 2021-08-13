الخليفي: ميسي تلقى عرضا ب600 مليون يورو

2021/08/13 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتواصل وسائل الإعلام الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. وفجرت صحيفة لو باريزيان مفاجأة مدوية بأن ميسي لم يحصل على مكافأة توقيع عند انضمامه لسان جيرمان، وفقا لتأكيدات مسؤولي النادي الفرنسي ومستشاري اللاعب الأرجنتيني. وأضافت الصحيفة: "عقد ليو مع باريس يبقى سرا محفوظا، ولكن مع الوقت تتكشف بعض الأمور مثل حصوله على راتب سنوي 41 مليون يورو، وإعلان النادي الباريسي بأن جزءا من المكافآت سيتم صرفها للنجم الأرجنتيني بعملات مشفرة". وتابعت بأن عدم حصول ميسي على مكافأة توقيع يعد أمرا مدهشا، لأنه يضمن للاعب مبلغا ضخما قبل أن يلعب مباراة واحدة مع فريقه الجديد، طالما انضم في صفقة انتقال حر. وأكدت لو باريزيان: "إذا لم يكن لدى ميسي مكافأة توقيع، فلا شك في أن عقده لمدة عامين، يتضمن العديد من المكافآت المُغرية للغاية، لذا تنازل النجم الأرجنتيني عن القليل جدًا من حقوق صورته". من جانبه، فجر ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مفاجأة أخرى بتصريحه عبر صحيفة ليكيب، قائلا "لا أعرف ما إذا كنت تعرف ذلك، لكن في يناير عرض أحد الأندية 600 مليون يورو على ليو مقابل عقد مدته 4 سنوات، وبالطبع لن أكشف عن راتب ميسي في باريس، لكن عليكم أن تتخيلوا مقدار ما وفرناه في هذه الصفقة". وأضاف: "أبرمنا 4 صفقات مجانية هذا الصيف للاعبين قيمتهم السوقية تتراوح من 400 إلى 500 مليون يورو". وختم: "البعض يتهمنا باختراق لوائح اللعب المالي النظيف، لكن نادينا كان يساوي 2.5 مليار يورو، والآن قفزت القيمة إلى 3 مليار يورو على الأقل".المصدر: سبوتنيك

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