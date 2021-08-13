مكاسب أسبوعية طفيفة للنفط وصعود للذهب مع تراجع الدولار ومخاوف

2021/08/13 | 23:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: شهدت أسعار النفط تقلبات على مدار الأسبوع بين الارتفاع والهبوط، لتنهي تسوية، اليوم الجمعة، منخفضة بنسبة تقارب الـ1 بالمائة، ولكنها في الوقت نفسه حققت مكاسب أسبوعية طفيفة.فيما أغلق الذهب تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 1.5 بالمائة، …

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