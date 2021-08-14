الأمين العام للأمم المتحدة يدعو طالبان إلى وقف هجومها في أفغانستان

2021/08/13 | 23:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حركة طالبان إلى وقف هجومها في أفغانستان.

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