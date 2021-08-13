2021/08/13 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 60 فنانة يشاركن بمهرجان للفنون والحرف الشعبية بغداد- اخلاص مجيد ضيف مؤخرا نادي العلوية فعاليات المهرجان القطري الاول للفنون والحرف الشعبية الذي اقيم تحت عنوان (ابداعات الايادي النسائية) والذي نظمته جمعية كهرمانة للفنون ، وبمشاركة 60 فنانة من جميع المحافظات ، واشارت رئيسة الجمعية ملاك جميل بابان لـ(الزمان) بان (المهرجان يعتبر خطوة تأهيلية للانفتاح على […]

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