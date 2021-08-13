2021/08/13 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم يعشق عبثية صموئيل بكيت: لوكيميا تعتمد حواراً بين فزاعتي الإخصاب والنطف بغداد – ياسين ياس (لوكيميا) هو عنوان احدث اعمال المخرج مصطفى كاظم حاتم المسرحية، تأليف كاظم نعمة اللامي و انتاج منظمة عيون الفن الثقافية في محافظة النجف، وعن مسرحيته يخالف مخرجها مصطفى المألوف ويسألنا هو: (لماذا لوكيميا ؟ هناك سؤال يجب الامعان به […]

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