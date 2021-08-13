2021/08/13 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنسحابات خطوة للوراء – جاسم مراد يوعز البعض من اقطاب بعض الأطراف، بأن الانسحابات من المنافسة البرلمانية ، هو نتيجة لضعف التأييد في الشارع العراقي ، وهم وحدهم القادرين على اكتساح الشارع العراقي ، وفي حقيقة الامر ليس هذا ، ولا طريقة الانسحابات صحيحة ، فالقوى التي انسحبت لها تاريخ نضالي عريق في العراق يفوق تاريخ […]

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