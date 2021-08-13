بايرن ميونخ يتعادل بشق الأنفس مع بروسيا مونشنغلادباخ في افتتاحية البوندسليغا

2021/08/13 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل نادي بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنجلادباخ بهدف لكل من الفريقين في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب بروسيا بارك في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2021-2022، من الدوري الألماني "بوندزليجا".

وسجل الحسن بليا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ أول أهداف الموسم الجديد من الدوري الألماني، من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يسار الحارس مانويل نوير، فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

ونجح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 42، من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس مونشنجلادباخ.

وبقى الحال كما هو عليه بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ويسعى بايرن ميونخ للحفاظ هذا الموسم على لقب الدوري الألماني، الذي حصده في الموسم الماضي للمرة الـ31 في تاريخه والتاسعة على التوالي.

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