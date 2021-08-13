بالفيديو.. استقبال ملكة جمال العراق في مدينة قرة قوش

2021/08/13 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم، مقطع فيديو يظهر اللحظات الاولى لاستقبال ملكة جمال العراق ماريا فرهاد سالم في مدينة قرة قوش.

وحصلت ماريا فرهاد سالم (20 عاما) على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021، خلال حفل أقيم بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بمشاركة 17 متسابقة.

وماريا تنحدر من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وهي طالبة علوم الحاسبات، نزحت إلى أربيل بعد احتلال تنظيم داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014.

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