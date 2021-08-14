2021/08/14 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال » وكالة الأنباء العراقية

محلي

أمس, 23:54

واع/

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