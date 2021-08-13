البايرن يكتفي بالتعادل في افتتاحية الدوري

2021/08/14 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل بايرن ميونيخ سعيه إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، باكتفائه بالتعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من دوري بوندسليغا لموسم 2021-2022 الجمعة.

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