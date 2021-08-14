أرنولد شوارزنيجر لمعارضي التطعيم ضد كورونا:

2021/08/14 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف أرنولد شوارزنيجر مناهضي الكمامات بـ“غريبي الأطوار” في مقابلة قوية حيث وبخ فيها معارضي التطعيم والإجراءات ضد كورونا.

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