2021/08/14 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة سنة وأكثر، صعبة مرَّت علينا وزادها صعوبة البشر أنفسهم، سواء كانوا حكامًا أو شعوب...كيف؟ عندما لا يفْهم طرف، الطرف الآخر من هذه المعادلة تزداد الصعوبة، وعندما لا يتقبل طرف الطرف الآخر، هنا تكمُن الصعوبة القصوى...إذن ما الحل؟ لا الحكومات تتنازل ولا الشعوب تتفهم، لا الشعوب تتفهم ولا الحكومات تتنازل، أذن كيف تسير القافلة؟أتوقَّع بعد سنة وأكثر من وباء كورونا سوف تنفجر أوضاع عدّة بدول كثيرة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكام وشعوب من الخارج والباطن! - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكام وشعوب من الخارج والباطن! - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).