طيران الجيش يدمر مضافة لعصابات داعش الإرهابية ضمن قيادة عمليات نينوى

2021/08/14 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دمر طيران الجيش مضافة لعصابات داعش الإرهابية ضمن قيادة عمليات نينوى .وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم :"تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات نينوى"./انتهى2

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