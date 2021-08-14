وزارة الصحة تنفي انباء بشان فرض حظر للتجوال

2021/08/14 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/نفت وزارة الصحة انباء بشان فرض حظر للتجوال على خلفية تصاعد عدد الاصابات بكورنا في تقريرها اليوم الذي قارب العشرة الاف اصابة.وقالت الوزارة في بيان لها "انها تنفي الاخبار التي تم تداولها حول فرض حظر للتجوال لغير الملقحين بدءا من 1/9 ولغاية 1/10/2021./انتهى2

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