خبير بشؤون الانتخابات: الانسحابات ما زالت غير رسمية

2021/08/14 | 00:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد خبير بشؤون الانتخابات، دريد توفيق، الجمعة، الانسحابات ما زالت غير رسمية لان المفوضية اغلقت باب الانسحابات، لافتا ان لا يمكن ان تكون الانتخابات سلسة بسبب الكتل المنسحبة وقال توفيق في برنامج حصاد الايام، ان “الانسحابات ما زالت غير رسمية لان المفوضية اغلقت باب الانسحابات”، موضحا ان “فترة الترشيح طويلة بسبب اجراء المفوضية”.واضاف […]

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