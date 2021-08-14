الصحة العراقية توضح حقيقة فرض حظر التجوال ابتداء من 1 أيلول المقبل

2021/08/14 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان مقتضب إنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال".

وفي وقت سابق، نشرت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل خبراً مفاده فرض حظر التجوال ابتداءً من 1 أيلول.

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