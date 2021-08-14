2021/08/14 | 00:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، فرض حظر شامل على التجوال، وذلك بعد تداول أنباء عن ذلك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 آب 2021) إنه "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض حظر على التجوال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تداول أنباء .. الصحة تنفي فرض حظر على التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تداول أنباء .. الصحة تنفي فرض حظر على التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).