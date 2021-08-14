الصحة تصدر توضيحا بشأن فرض حظر للتجوال الشامل في العراق

2021/08/14 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة الانباء المتدوالة بشأن فرض حظر شامل للتجوال في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم (13 اب 2021) انه " لا صحة للخبر المتداول عن فرض حظر تجوال في العراق."

ونشرت بعض وسائل الاعلام انباء بشأن فرض حظر للتجوال لغير الملقحين بدء من 9/1 الى 10/1."

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