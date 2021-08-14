زيادة في رواتب فئة من الموظفين في هذه المحافظة العراقية

2021/08/14 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الجمعة، زيادة رواتب عمال المجاري، ويدعوهم للإستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وذكر الخفاجي في بيان، اليوم (13 اب 2021)، ان "الخفاجي وجه بزيادة رواتب العمال في مديرية المجاري بمقدار 100 ألف دينار عراقي شهريا".

ودعا محافظ ذي قار "العمال إلى الاستعداد لموسم الشتاء المقبل".

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