الأمم المتحدة: الوضع في أفغانستان خرج عن السيطرة

2021/08/14 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة، داعيا حركة "طالبان" وقف هجومها فورا.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إن الأزمة في أفغانستان بمثابة "مأساة لا تصدق لشعب طالت معاناته، الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة".وأعرب غوتيريش عن قلقه من الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، داعيا الحركة الى وقف هجومها فورا.وبدوره، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الجمعة، إن على حركة طالبان أن تفهم أنه لن يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي إذا سيطرت على أفغانستان بقوة السلاح.وجاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام لـ "الناتو" ينس ستولتنبرغ، نشره موقع الحلف.وقال ستولتنبرغ: "اجتمعت الدول الأعضاء في حلف الناتو اليوم للتشاور بشأن الوضع في أفغانستان".وأضاف: "نواصل تقييم التطورات على الأرض، ونحن على اتصال دائم بالسلطات الأفغانية وبقية المجتمع الدولي".وتابع الأمين العام للناتو: "يبقى هدفنا دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن قدر الإمكان.أمن موظفينا أمر بالغ الأهمية.سيحافظ الناتو على وجودنا الدبلوماسي في كابل، وسنواصل التكيف حسب الضرورة".وجاء بيان الأمين العام للأمم المتحدة والناتو جاء على خلفية استمرار طالبان (محظورة في روسيا) في اجتياح مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها القوات الحكومية المدعومة من الغرب.المصدر: سبوتنيك

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