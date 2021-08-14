الشرطة البريطانية تكشف هوية مطلق النار في بليموث

2021/08/14 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بليموث‭ ‬–‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬كشفت‭ ‬الشرطة‭ ‬هوية‭ ‬الشاب‭ ‬المشتبه‭ ‬بقتله‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفلة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بليموث،‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا،‭ ‬في‭ ‬اسوأ‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬اعوام‭.‬واظهرت‭ ‬العناصر‭ ‬الاولى‭ ‬للتحقيق‭ ‬أن‭ ‬جيك‭ ‬ديفيسون‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عامًا‭ ‬يشتبه‭ ‬بانه‭ […]

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