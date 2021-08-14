2021/08/14 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدستور نضح سياسي وتشريعي وقانوني وقبل هذا وذاك أخلاقي وإنساني، يقوم لتنظيم العلاقة بين مواطني بلد ما، محدداً أبعاد حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع الذي فيه يعيشون.
كما أنه يستلهم في روحه قيم وعادات وتقاليد ذلك المجتمع الحية المتفاعلة مع الحياة في تطورها، والمستند الى ماضي يعتز به والى حاضر يقوم عليه ومستقبل يصبو له. وعليه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدساتير..زمان كتابة وزمان تطبيق- د. نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما أنه يستلهم في روحه قيم وعادات وتقاليد ذلك المجتمع الحية المتفاعلة مع الحياة في تطورها، والمستند الى ماضي يعتز به والى حاضر يقوم عليه ومستقبل يصبو له. وعليه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدساتير..زمان كتابة وزمان تطبيق- د. نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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