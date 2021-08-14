الدساتير..زمان كتابة وزمان تطبيق- د. نزار محمود

2021/08/14 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدستور‭ ‬نضح‭ ‬سياسي‭ ‬وتشريعي‭ ‬وقانوني‭ ‬وقبل‭ ‬هذا‭ ‬وذاك‭ ‬أخلاقي‭ ‬وإنساني،‭ ‬يقوم‭ ‬لتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مواطني‭ ‬بلد‭ ‬ما،‭ ‬محدداً‭ ‬أبعاد‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬فيه‭ ‬يعيشون‭.‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يستلهم‭ ‬في‭ ‬روحه‭ ‬قيم‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬ذلك‭ ‬المجتمع‭ ‬الحية‭ ‬المتفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬تطورها،‭ ‬والمستند‭ ‬الى‭ ‬ماضي‭ ‬يعتز‭ ‬به‭ ‬والى‭ ‬حاضر‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬ومستقبل‭ ‬يصبو‭ ‬له‭.‬ وعليه‭ […]

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