نجمة البوب بريتني سبيرز تتحرر من وصاية أبيها

2021/08/14 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وافق‭ ‬والد‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬على‭ ‬التخلّي‭ ‬عن‭ ‬الوصاية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬على‭ ‬ابنته‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عاما،‭ ‬بعدما‭ ‬شنّت‭ ‬النجمة‭ ‬الأميركية‭ ‬هجوما‭ ‬قضائيا‭ ‬لقي‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة‭ ‬لكفّ‭ ‬يده‭ ‬عن‭ ‬شؤونها‭ ‬الشخصية‭ ‬والمالية‭.‬ وينوي‭ ‬جايمي‭ ‬سبيرز‭ “‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المحكمة‭ ‬والمحامي‭ ‬الجديد‭ ‬لابنته‭ ‬تمهيدا‭ ‬لانتقال‭ ‬سلس‭ ‬إلى‭ ‬وصيّ‭ ‬جديد‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ […]

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