الأمم المتحدة: انتهاك طالبان لحقوق الأفغانيات يثير

2021/08/14 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن المعلومات عن انتهاكات لحقوق الافغانيات يرتكبها مقاتلو طالبان تثير "الرعب".

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