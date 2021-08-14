خلية أمنية لتوفير حماية أبراج الكهرباء في العراق

2021/08/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ طلب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬وبعض‭ ‬الوزراء‭ ‬تشكيل‭ ‬خلية‭ ‬أزمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الهجمات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أبراج‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الأمن‭ ‬ان‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬يريد‭ ‬خلط‭ ‬الأوراق‭ ‬بضرب‭ ‬أبراج‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬والضرب‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬‮«‬‭. ‬وأضاف‭ ‬رئيس‭ […]

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