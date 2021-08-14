تعريف البلدية

2021/08/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلمة‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لها‭ ‬معنى‭ ‬خدمي‭ ‬بسيط‭ ‬جداً‭ ‬وناقص‭ ‬وضبابي،‭ ‬ارتبط‭ ‬غالباً‭ ‬بأعداد‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الزبّالين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬السبعينات‭ ‬والثمانينات‭ ‬شخصيات‭ ‬معروفة‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الحي‭ ‬السكني،‭ ‬وباتوا‭ ‬اليوم‭ ‬اشباحاً،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيارات‭ ‬جمع‭ ‬الزبالة‭ ‬التي‭ ‬اختفى‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭.‬ كثير‭ ‬من‭ ‬المسميات‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المدنية‭ ‬للمحافظات‭ ‬تحتاج‭ […]

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