بريطانيا‭ ‬مستاءة‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬وجونسون‭:‬لن‭ ‬ندير ظهورنا‭ ‬لأفغانستان

2021/08/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬كابول‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬جهتين لندن‭,- ‬كابول‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إدارة‭ ‬الظهر‭ ‬لأفغانستان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تقدم‭ ‬طالبان،‭ ‬داعيا‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬كابول‭ ‬لتجنب‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تصبح‭ (‬البلاد‭) ‬مجددا‭ ‬تربة‭ (‬خصبة‭) ‬للإرهاب‮»‬‭.‬ وأعلن‭ ‬جونسون‭ ‬متحدثا‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬البريطانية‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ […]

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