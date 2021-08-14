2021/08/14 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنتاغون يؤكد عدم وجود خطر وشيك على كابول المحاصرة من جهتين لندن,- كابول – الزمان تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة «عدم إدارة الظهر لأفغانستان» التي تواجه تقدم طالبان، داعيا الدول الغربية الى العمل مع كابول لتجنب «أن تصبح (البلاد) مجددا تربة (خصبة) للإرهاب». وأعلن جونسون متحدثا عبر قنوات التلفزة البريطانية إثر اجتماع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا مستاءة من الانسحاب الامريكي وجونسون:لن ندير ظهورنا لأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا مستاءة من الانسحاب الامريكي وجونسون:لن ندير ظهورنا لأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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