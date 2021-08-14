2021/08/14 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، رسالة خطية وجهها إليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد فيها على دعمه الشخصي ودعم الإدارة الأميركية للشعب التونسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يكشف مضمون رسالة بايدن للرئيس التونسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يكشف مضمون رسالة بايدن للرئيس التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).