العفو الدولية: معارضون يواجهون الإعدام بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على

2021/08/14 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، الجمعة، عزم مصر على إعدام 12 معارضا، "بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة".

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