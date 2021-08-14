زنّار النار

2021/08/14 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى اليوم، مازالت صور الحيوانات المنكوبة وسط الدمار المرعب الذي أحدثته الحرائق في أستراليا بين عامي 2019-2020 من أكثر الصور المؤثرة التي تفطر القلب.وللتذكير، دمرت النيران في حينه أكثر من عشرة ملايين هكتار من الغابات، وقضت على ما يقدر بأكثر من نصف مليار حيوان، وهددت أنواعا برية أخرى بالانقراض.

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